Klaas van Kruistum duikt in Europese legendes in nieuwe tv-reeks

Klaas van Kruistum reist in een nieuw familieprogramma voor KRO-NCRV door Europa om een aantal eeuwenoude legendes te onderzoeken. Het programma telt twee afleveringen en is vanaf 24 oktober te zien. Dat meldt de omroep maandag.

In IJsland gaat Van Kruistum op zoek naar "een reusachtig, slangachtig monster" dat in het meer Lagarfljót zou leven. Hij spreekt met mensen die het beest mogelijk gezien hebben en gaat ook zelf het meer op. In de tweede aflevering onderzoekt hij tussen Engelse kastelen of de beroemde koning Arthur echt bestaan heeft.

Aansluitend op deze twee afleveringen start het nieuwe seizoen van Klaas kan alles, waarin Van Kruistum dit keer onder meer lava probeert aan te raken, een grote gletsjertruck bestuurt en zich waagt aan een XXL-speeltuin.