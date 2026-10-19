Street Fighter met Olivier Richters best bezochte film in VS

De film Street Fighter, waarin de Nederlandse acteur Olivier Richters een belangrijke rol speelt, was afgelopen weekend de best bezochte film in de Amerikaanse bioscopen. De film bracht in totaal 31 miljoen dollar op, meldt The Hollywood Reporter.

Street Fighter is gebaseerd op de gelijknamige game. In de film raakt een aantal strijders verwikkeld in een nieuw gevecht als een mysterieus personage ze rekruteert voor het World Warrior Tournament. Richters speelt de Russische reus Zangief. Andere acteurs in de film zijn Jason Momoa en 50 Cent.

De 'Dutch Giant', zoals Richters zichzelf noemt, was de afgelopen jaren al te zien in meerdere grote films, waaronder Indiana Jones and the Dial of Destiny, Black Widow en Kingsman 3.