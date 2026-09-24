Klaasje Meijer geheimzinnig over mogelijk K3-vervolg

Klaasje Meijer wil nog niet zeggen of zij haar tijdelijke K3-collega Hanne Verbruggen binnenkort gaat vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. "Daar gaan we geen uitspraken over doen", vertelt de 31-jarige zangeres aan HLN. Wel zegt ze na een drukke zomer aan vakantie toe te zijn.

Meijer verving afgelopen zomer Marthe De Pillecyn, die tot 1 oktober met zwangerschapsverlof is. "Ik heb er ontzettend van genoten, maar ik ben ook heel blij als ik straks eventjes vakantie heb", zegt ze daarover. Op 20 oktober wordt bekendgemaakt wie Verbruggen tijdelijk gaat vervangen.

Verder vertelt Meijer over het eerste boek dat ze heeft geschreven. Het boek gaat over de combinatie tussen slapen en ouderschap. Ze vond het naar eigen zeggen "super interessant" om zich daarin te verdiepen. Mama wil slapen wordt dit najaar uitgebracht.

Meijer maakte van 2015 tot 2021 deel uit van K3. Ze werd daarna vervangen door Julia Boschman, die nog steeds onderdeel van de huidige K3-formatie is.