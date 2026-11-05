Drie songwriters die K-popgroep BTS beschuldigden van plagiaat, hebben hun rechtszaak ingetrokken. Dat meldt muziekplatform Billboard. De drie weinig bekende songwriters beweerden dat de hit Swim van BTS "aanzienlijke" gelijkenissen vertoonde met een niet-uitgebrachte demo met dezelfde titel.

De drie spanden de zaak in juli aan, maar nu hebben hun advocaten aan de rechter gevraagd om de zaak te laten vallen. Volgens Billboard wordt het uit rechtbankdocumenten niet duidelijk of er een schikking is getroffen.

De songwriters beweerden dat zij in maart 2025 hun demo hadden verstuurd naar verschillende partijen. Volgens hen hadden die naar de demo geluisterd en gedeeld met anderen, waaronder enkele van de liedjesschrijvers die aan Swim hebben meegewerkt. Swim is de leadsingle van het eerder dit jaar verschenen comebackalbum ARIRANG van BTS. De single stond in meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, bovenaan de hitlijsten.

Volgens Billboard is het overigens niet vreemd dat copyrightzaken snel worden ingetrokken. Dat gebeurde onlangs ook bij een rechtszaak tegen Drake om het nummer STFU. Die zaak werd al twee weken nadat die werd ingediend ingetrokken.