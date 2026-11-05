Opnieuw vliegtuigen getroffen door bommeldingen

DEN HAAG (ANP/RTR/BELGA) - Zeker veertien passagiersvliegtuigen in Europa hebben deze donderdag te maken met bommeldingen. Eerder deze week kregen Europese vluchten hier ook al meermaals mee te maken en werd nergens een explosief aangetroffen.

Een vliegtuig van Aer Lingus dat van Dublin naar Rome vloog, is onder begeleiding van de Franse luchtmacht uitgeweken naar een luchtmachtbasis in het Franse Évreux.

Een Finnair-toestel van Helsinki naar Rome werd door de Italiaanse luchtmacht naar de luchthaven geëscorteerd. Vliegtuigmaatschappij Wizz Air zegt dat een vlucht van Milaan naar Warschau vanwege een bommelding is uitgeweken naar Wenen. Dat toestel is na controle opnieuw onderweg naar de Poolse hoofdstad. Op Milaan zelf zijn twee vluchten van Aegean Airlines en Ryanair na bommeldingen geland. Die kwamen uit respectievelijk Thessaloniki en Porto.

Tsjechië

Bulgaarse ministers zeggen dat drie vliegtuigen na bommeldingen zijn geland op luchthavens in Bulgarije. Volgens lokale media zijn vluchten uit Kopenhagen en Madrid geland in Sofia en een toestel uit Londen in Plovdiv. Bij de doorzoekingen zijn "geen problemen vastgesteld", aldus het ministerie van Transport.

In Praag zijn vier vliegtuigen geland na bommeldingen. In die toestellen zijn geen explosieven gevonden. De dreigementen worden als weinig geloofwaardig ingeschat, meldde de politie eerder, maar "alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen" worden getroffen.

Roemenië

In Roemenië is ook een vliegtuig geland na een bommelding. Het toestel van de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Wizz Air kwam uit Milaan en staat nu in Boekarest. De Roemeense inlichtingendienst meldt na onderzoek van het toestel dat ze de dreiging niet kon bevestigen.

In België landde een LOT Airlines-toestel uit Warschau na een verdachte melding veilig op de luchthaven van Brussel, de bestemming. Volgens de luchthaven zijn geen extra veiligheidsmaatregelen nodig. LOT Airlines bevestigt dat niets verdachts is gevonden.

Het is nog niet duidelijk wie achter de meldingen zit en of ze van meerdere personen afkomstig zijn. Dat geldt ook voor de meldingen van maandag en dinsdag. Toen ging het om ongeveer tien vluchten en sloot de luchthaven Warschau-Modlin tijdelijk vanwege een toestel dat daar landde na een bommelding.