De New York Knicks hebben het opgenomen voor Taylor Swift, die door een van de spelers van de NBA-kampioen "een gelegenheidsfan" werd genoemd. Volgens het team is de Amerikaanse zangeres al jarenlang fan en is het bestuur haar dankbaar voor al haar steun.

In een inmiddels verwijderde video op TikTok zei Tyler Kolek van de Knicks dat hij tijdens wedstrijden van zijn team vaak sterren op de tribune ziet zitten, die niet per se fan zijn van de ploeg, maar "alleen tijdens de wedstrijd gezien willen worden". Volgens hem was Swift een van die sterren. "Ik weet niet of ik haar bij andere wedstrijden heb gezien", zei hij volgens Amerikaanse media.

In een reactie staat het bestuur van de basketbalploeg vierkant achter de zangeres, die afgelopen zomer in het stadion van de Knicks trouwde met American footballspeler Travis Kelce. "Taylor Swift is al jarenlang een Knicks-fan en heeft een lange geschiedenis met Madison Square Garden. We zijn ontzettend dankbaar voor haar steun aan de ploeg."

Swift wordt al zeker sinds 2014 gespot tijdens wedstrijden van de Knicks. Tijdens de finale van de play-offs afgelopen zomer zat ze met vriendinnen op de eerste rij en zag ze hoe de thuisploeg een achterstand van 29 punten omboog in een overwinning van 107-106 op de San Antonio Spurs. In de volgende wedstrijd kroonden de New York Knicks zich voor het eerst in 53 jaar tot kampioen van de NBA.