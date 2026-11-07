Een Britse stuntman heeft een producent van Gladiator II aangeklaagd, nadat hij bij een ongeluk op de set hevige brandwonden en blijvende littekens had opgelopen. Dat meldt de BBC.

Edward Sarsfield speelde een dode soldaat op een schip uit de film in 2024, toen er tijdens een stunt een gastank explodeerde die voor metershoge vlammen zorgde. De stuntman vatte vlam en raakte naar eigen zeggen op 15 procent van zijn lichaam verbrand, blijkt uit rechtbankdocumenten waar de Britse omroep over bericht.

August Street Films, onderdeel van het grote Paramount Studios, verklaarde de aansprakelijkheid voor het ongeval te erkennen, maar had volgens Sarsfield geen erkenning gegeven van de vermeende letsels. De producent heeft ook niet ingestemd met de gevraagde schadevergoeding van 200.000 pond.

Het is niet duidelijk waar Sarsfield de producent precies voor heeft aangeklaagd en wat hij heeft geëist. Hij, de producent en Paramount wilden er bij de BBC verder niet op reageren.