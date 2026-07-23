Knight of the Seven Kingdoms-maker opgelucht na Emmy-nominaties

Scriptschrijver en producent Ira Parker voelde "vooral opluchting" toen hij hoorde dat A Knight of the Seven Kingdoms vorige week negen Emmy-nominaties had binnengesleept. De seriemaker vreesde dat de show misschien niet in aanmerking zou komen vanwege een veelbesproken poepscène in de eerste aflevering.

"Ik dacht: als je je hoofdpersoon in de eerste vijf minuten een flinke drol laat draaien, dat je je serie zo ongeveer uitsluit van elke kans op prijzen", zegt Parker tegen The Hollywood Reporter. De Amerikaan kreeg ongelijk en sleepte onder meer een nominatie voor beste dramaserie in de wacht. De producent is blij met de erkenning. "Het is een opluchting om te weten dat het niet allemaal een illusie was en dat de serie echt een snaar heeft geraakt bij de kijker."

De HBO-serie is een spin-off van de populaire reeks Game of Thrones. Het verhaal speelt zich honderd jaar voor de gebeurtenissen uit de oorspronkelijke serie af en gaat over Ser Duncan the Tall en zijn schildknaap Egg terwijl ze door Westeros reizen tijdens de Targaryen-dynastie. De serie kreeg overwegend goede recensies.