FC Twente begint met aanwinst Weghorst aan duel met Ferencváros

ENSCHEDE (ANP) - Wout Weghorst staat om 20.00 uur aan de aftrap van het thuisduel van FC Twente met Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits is transfervrij overgekomen van Ajax en nam maar een korte vakantie na zijn optreden met Oranje op het WK.

De opstelling van trainer John van den Brom telt geen grote verrassingen. Weghorst vormt een aanval met Daan Rots en Sondre Ørjasæter.

Doelman Lars Unnerstall leidt een defensie met Bart van Rooij, Stav Lemkin, Ruud Nijstad en Aske Adelgaard. Kristian Hlynsson, Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt zijn de middenvelders van de thuisploeg uit Enschede.

Beide clubs treffen elkaar volgende week in Boedapest voor de return.