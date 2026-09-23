Knokke Off: De film verschijnt naar verwachting in 2027

De opnames van Knokke Off: De film zijn woensdag van start gegaan, meldt Netflix. Volgens de streamingdienst komt de film, het vervolg op de populaire serie Knokke Off, in 2027 uit. De opnames vinden plaats in onder meer België, Frankrijk en Thailand.

Ook de cast van Knokke Off keert terug in de film met onder anderen Pommelien Thijs, Willem De Schryver, Nola Elvis Kemper, Ayana Doucouré, Kes Bakker, Jef Hellemans en Daan Schuurmans. De film gaat over Louise, gespeeld door Thijs, die na een wereldreis terugkeert naar de Belgische badplaats Knokke.

De Netflix-film is een samenwerking met Dutch FilmWorks en met steun van de VRT.