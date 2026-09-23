Radio-dj Jeske van Trigt krijgt vast programma op 100% NL

Radio-dj Jeske van Trigt krijgt een vast eigen programma op 100% NL. Dat heeft de radiozender woensdag bekendgemaakt. De 26-jarige radiodj is vanaf 25 september elke vrijdag, zaterdag en zondag te horen op 100% NL. Van Trigt had hiervoor een eigen programma bij SLAM!, maar viel al regelmatig in bij 100% NL.

"100% NL voelt voor mij echt als thuiskomen", laat Van Trigt weten. Van begin 2024 tot maart 2025 was ze eerder bij de radiozender te horen als sidekick van Barry Paf in De Barry Paf Show. "Ik vind het mooi dat 100% NL zo sterk inzet op muziek van Nederlandse bodem, voor mij hét ultieme geluid om van elk weekend een feestje te maken. Ik kan niet wachten om die energie met de luisteraars te delen!"

Van Trigt werd dit jaar genomineerd voor de Marconi Award voor Aanstormend Talent tijdens het RadioRing Gala. De radiodj is op het moment de jongste radio-dj van 100% NL.