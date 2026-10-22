Komiek en presentator Roel Maalderink is vader geworden

Roel Maalderink is vader geworden. Dat deelt hij donderdag in een bericht op Instagram. "Ik ben vader! (nu weten ze het bij Meta ook)", schrijft hij bij een foto van zichzelf met de baby. Maalderink is bekend van het satirische VPRO-tv-programma Plakshot.

Onder de foto wordt Maalderink gefeliciteerd door onder anderen Hila Noorzai, Nicolaas Veul, Maik de Boer en Anniek Pheifer. Zelf richt Maalderink zich in de reacties tot premier Rob Jetten, die onlangs aankondigde vader te worden. "En @jettenrob, het is heel erg leuk!" schrijft hij.

Maalderink tourt momenteel met zijn broer Jos door de Nederlandse theaters met de reprise van hun cabaretvoorstelling Verbroedering.