Verkoop Gucci valt tegen, L'Oréal groeit wel hard

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De verkopen van luxemerk Gucci zijn in het derde kwartaal harder gedaald dan kenners alom hadden verwacht, vooral door zwakke cijfers in China. Het herstelplan van het merk van het Franse luxeconcern Kering loopt al jaren moeizaam. Toch hebben niet alle westerse merken het moeilijk in het economisch minder goed presterende China. L'Oréal, dat ook veel producten heeft in lagere prijsklassen, groeit er juist hard.

De omzet van Gucci daalde gecorrigeerd voor onder meer wisselkoersen met 6 procent, meldde Kering donderdag. Dat is slechter dan de min van ruim 3 procent die analisten hadden voorzien. De cijfers volgen op tegenvallende omzetcijfers van concurrenten LVMH, bekend van Louis Vuitton, en Hermès.

De omzet van L'Oréal is echter ruim boven de verwachtingen uitgekomen. Het Franse cosmeticaconcern zag de vraag naar haarproducten in kapsalons en naar huidverzorging sterk toenemen. In het derde kwartaal groeide de omzet in de regio Noord-Azië, waarin ook China ligt, met bijna 8 procent. Dat is meer dan 3 procentpunt boven de schattingen van analisten.