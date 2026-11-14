De Britse koning Charles luistert graag naar de muziek van RAYE. Tijdens een speciale uitzending van het radioprogramma Rocket Hour van Elton John vertelde de vorst dat hij groot fan is van de 29-jarige zangeres.

"Ik had het genoegen om RAYE te ontmoeten, toen zij hier bij Apple een memorabel optreden gaf", vertelde Charles in een fragment dat zaterdag al op het YouTube-kanaal van Apple Music verscheen. "Ik herinner me dat RAYE's moeder erbij was en ik kwam erachter dat ze een hele muzikale familie zijn." De koning koos daarom om het nummer Joy te laten horen tijdens de uitzending. Volgens hem laat dit nummer, dat is geschreven door RAYE en haar zussen Amma en Absolutely, zien "waarom haar muziek zo'n grote aantrekkingskracht heeft".

Naast het gesprek tussen Charles en John, worden er verschillende nummers afgespeeld die de koning zelf heeft uitgekozen. Zo is ook de muziek van Muse, Tina Turner, The Beatles en Lenny Kravitz te horen. De hele uitzending van Rocket Hour verschijnt zaterdag om 17.00 uur lokale tijd ter gelegenheid van de 78e verjaardag van de koning en het vijftigjarig jubileum van het goede doel van Charles, The King's Trust.