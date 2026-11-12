De Britse koning Charles is te gast geweest in het radioprogramma Rocket Hour van Elton John. De uitzending is vorige maand in het geheim opgenomen en wordt komende zaterdag exclusief via Apple Music uitgezonden, gelijktijdig met de 78e verjaardag van de monarch, meldt de Britse omroep BBC.

In een trailer voor de aflevering zijn de koning en John lachend in gesprek te zien. Tijdens Rocket Hour zei de koning dat de popster "na al die jaren een nationaal icoon is geworden". De zanger grapte daarop: "Dan kan ik straks bij de Antiques Roadshow terecht." "Welkom bij de club", antwoordde de koning. De Antiques Roadshow is een Brits tv-programma waarin antiekexperts naar verschillende regio's van het Verenigd Koninkrijk reizen om voorwerpen te taxeren.

Verder bespraken de twee tijdens de uitzending hun favoriete muzikale optredens en de rol die muziek speelt binnen het goede doel van de koning, The King's Trust. John steunt de organisatie van de koning al langer. Dit jaar schonk de Britse artiest nog een van zijn roze brillen aan de veiling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. The King's Trust, voorheen The Prince's Trust, werd in 1976 door Charles opgericht om jongeren uit kansarme gezinnen te ondersteunen.

'Te mooie kans'

Naast het gesprek met de koning zal John tijdens Rocket Hour ook muziek draaien. De koning noemde het "een kans die te mooi is om te laten liggen" toen hem werd gevraagd muziek te laten horen van de "getalenteerde artiesten die ons al die jaren hebben gesteund". Daarnaast zullen er ook nummers van nieuwe artiesten worden afgespeeld die door het fonds op weg zijn geholpen met hun muzikale carrière. Welke nummers ze precies hebben gekozen, blijft geheim tot de uitzending, maar Hairdresser van Skye Newman, Joy van RAYE en de uitvoering van Feeling Good door Muse zouden er volgens de Britse omroep bij zitten.

De aflevering werd opgenomen in de Apple Music Studios, waar het programma wordt gemaakt, in Londen.