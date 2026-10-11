Koning Willem-Alexander heeft de Koninklijke Erepenning toegekend aan het voormalige VARA-radio-orkest The Ramblers. De Erepenning werd zondagmiddag uitgereikt aan orkestleider Loet van der Lee door burgemeester Han ter Heegde van de gemeente Gooise Meren. Dat gebeurde in Theater Spant tijdens een feestelijk jubileumconcert in het kader van de nationale viering van het 100-jarig bestaan van het orkest.

De nationale viering vormt het hoogtepunt van een speciale jubileumtournee met concerten door het hele land. Op 1 september 1926 richtte pianist Theo Uden Masman The Ramblers op. In de jaren twintig van de vorige eeuw ontstonden ook de eerste omroepverenigingen.

Oprichter Masman overleed in 1965 op 64-jarige leeftijd, een jaar nadat de VARA de samenwerking met haar orkest had beëindigd. Uit protest tegen die beslissing hield een actieve fanclub The Ramblers met succes in leven door regelmatig dinershows te organiseren.

In de jaren zeventig keerden The Ramblers terug op de radio doordat de TROS toen liveconcerten ging uitzenden. Later werden The Ramblers het 'huisorkest' van Omroep MAX op 50 Plus-beurzen. Sinds een aantal jaren maakt het orkest een opmerkelijke wederopleving door met een reeks grote theatershows. Voor volgend jaar staat een tournee met Loes Luca op het programma.

De Koninklijke Erepenning is in 1965 ingesteld door koningin Juliana. De onderscheiding is bedoeld voor verenigingen, instellingen en stichtingen die minimaal 50 jaar bestaan.