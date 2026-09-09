De koning ontvangt op 2 oktober bij de Universiteit Leiden de resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar de rol van het koningshuis in de koloniale geschiedenis van Nederland. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zal hoofdonderzoeker Gert Oostindie vijf boeken overhandigen aan koning Willem-Alexander.

Ongeveer zestig onderzoekers hebben de afgelopen jaren aan de boeken gewerkt. Een van de werken is het samenvattende boek Oranje en de Koloniën, 1600-2025. De koloniale geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. In 2022 nam de koning het initiatief tot dit onderzoek om historische feiten en ontwikkelingen te kunnen begrijpen.

De bijeenkomst in oktober is vanaf 11.10 live te volgen op NPO1. De avond daarvoor zendt de NOS een special uit waarin Saïda Maggé praat met koningshuisverslaggever Simone Tukker en een gast. Ze brengen de momenten samen waarop hij excuses aanbood voor het koloniale verleden van de Oranjes. De uitzending is om 21.15 uur op NPO 2.