Het afscheid van koning Harald is in het centrum van Oslo door duizenden mensen gevolgd. Veel mensen hadden zich verzameld rond de grote schermen in de stad. Volgens Noorse media werd er overal intens meegeleefd.

Een verslaggever van persbureau NTB buiten de Domkerk sprak van een "heel bijzondere" sfeer. "Je kunt een speld horen vallen", zei hij. Volgens hem keek bijna niemand op zijn mobiele telefoon. Op beelden is te zien dat mensen tranen wegpinken of elkaar knuffelen en troosten.

Ook op andere plekken was het volgens NTB muisstil. Wel zongen veel mensen het koninklijke volkslied mee toen dat in de kerk werd ingezet.