Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag het vernieuwde Museumpark VONK in Eindhoven geopend. De koning verrichtte de openingshandeling door met behulp van kinderen twee enorme deuren te openen.

Bij aankomst bij het park werd Willem-Alexander vergezeld door onder anderen burgemeester Jeroen Dijsselbloem. In een aantal toespraken werd verteld over de totstandkoming van VONK.

VONK komt voort uit onder meer het voormalige preHistorisch Dorp. Het museumpark vertelt het verhaal van hoe de regio zich in de afgelopen tienduizend jaar heeft ontwikkeld. In het interactieve park ervaren bezoekers hoe het leven van de prehistorie tot de late middeleeuwen was. Ook is er aandacht voor meer recente geschiedenis.

Na de openingshandeling werd Willem-Alexander meegenomen voor een rondleiding in het museumpark. Het was het eerste werkbezoek van de koning sinds zijn vakantie.