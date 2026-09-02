Chantal Janzen vindt het "heerlijk" om bestaande mensen te vertolken. Dat was voor Janzen, die vanwege haar presentatieklussen selectief is in haar acteerwerk, ook een van de redenen om de rol van Danny Cruijff in de nieuwe Videolandserie BASTA aan te nemen, zo vertelt ze in gesprek met het ANP.

"Het wordt zo op een presenteerblaadje aangereikt dat je al dat materiaal van die mensen kunt zien", vertelt ze. "Dan is het echt heerlijk om iemand te spelen die echt bestaat." Voor haar vertolking van de vrouw van Johan Cruijff bekeek Janzen veel oude interviews. "Danny zei daarin niet zoveel, maar vooral haar lichaamstaal en haar ogen waren voor mij heel fijn en belangrijk studiemateriaal." Met name een interview met Mies Bouwman bleek bruikbaar. "Daar zegt ze voor haar doen best veel."

Janzen zou Danny Cruijff ter voorbereiding ook ontmoeten, maar die afspraak ging op het laatste moment om gezondheidsredenen niet door. "Dat vond ik heel jammer, maar aan de andere kant misschien ook goed. Het beeldmateriaal dat ik heb bestudeerd, speelt zich in het verleden af. Ik moet haar natuurlijk niet spelen zoals ze nu is."

Marco van Basten

Ook het levensverhaal van Marco van Basten sprak Janzen aan. "Het is een van de beste spitsen die we aller tijden hebben gehad en het is zo schrijnend hoe die carrière op zo'n vroege leeftijd ten einde is gekomen", zegt ze. "Alle voetballers van het EK '88 weet ik nog gewoon. Het is een generatieding", aldus de actrice.

BASTA, dat vanaf 4 september op Videoland te zien is, is geïnspireerd op de gelijknamige autobiografie van Van Basten uit 2019. Chris Peters vertolkt de oud-voetballer en Tibor Lukács speelt Johan Cruijff. Ook onder anderen Eefje Paddenburg, Jasha Rudge, Bo Maerten, Hajo Bruins, Hans Dagelet en Raymond Thiry zijn in de serie te zien.