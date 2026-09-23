Kookzender 24Kitchen verdwijnt van televisie

24Kitchen stopt na ruim vijftien jaar op de lineaire televisie. Dat heeft een woordvoerder bevestigd aan het ANP na berichtgeving van RTL Boulevard. De kookzender gaat per 31 maart door op Disney+.

Tot de volledige overgang naar het streamingsplatform, waar de kookprogramma's nu ook al te zien zijn, gaat de zender nog zes maanden als van ouds door en komt het nog met nieuwe content. Hoe het aanbod van 24Kitchen er na 31 maart precies uitziet, is volgens de woordvoerder nog niet bekend.

De zender startte op 1 oktober 2011 als foodzender en bond bekende koks als Rudolph van Veen, Miljuschka Witzenhausen en Hugo Kennis aan zich. De chefs zijn ingelicht over het besluit en vinden het volgens de woordvoerder vanzelfsprekend jammer dat de zender stopt met de lineaire televisieprogramma's.