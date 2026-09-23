Noors hof geeft Sonja titel van koningin-moeder

Koningin Sonja van Noorwegen, weduwe van de vorige maand overleden koning Harald, lijkt een nieuwe titel te hebben. Het Noorse hof duidt haar woensdag in een persbericht aan als koningin-moeder. Het is voor het eerst dat het paleis Sonja op die manier vermeldt.

De verandering komt na de dood van Harald en de troonsbestijging van zijn zoon Haakon. Na het overlijden van Haralds zus prinses Astrid is Sonja met haar 89 jaar ook het oudste lid van de koninklijke familie.

De term koningin-moeder is in andere landen niet ongebruikelijk. Zo stond de moeder van de Britse koningin Elizabeth ook bekend als koningin-moeder.

Noorse media hebben het koningshuis om meer informatie gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen.