Het kort geding van het Centraal Joods Overleg (CJO) om de optredens van rapper Ye in Arnhem tegen te houden, wordt woensdagmiddag behandeld in de rechtbank van Amsterdam. Dat meldt het CJO.

De organisatie eist een inreisverbod voor Ye, ook bekend als Kanye West. De rapper heeft in het recente verleden onder meer antisemitische en pro-nazistische uitspraken gedaan.

Ye treedt zaterdag en maandag op in de GelreDome in Arnhem. In verscheidene Europese landen, waaronder Italië, het VK, Frankrijk en Polen, gaan concerten van Ye niet door.

Het kort geding begint om 14.00 uur.