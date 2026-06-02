LONDEN (ANP/RTR) - De militaire variant van Elon Musks satellietcommunicatienetwerk Starlink heeft er een flinke klant bij. Na de Amerikaanse heeft ook de Britse krijgsmacht het Starshield-netwerk in gebruik genomen, zeggen twee ingewijden tegen persbureau Reuters.

Starlink heeft de afgelopen jaren een cruciale rol gekregen in de communicatie op het slagveld in bijvoorbeeld Oekraïne. Maar SpaceX wil het reserveren voor consumenten en bedrijven en ziet het liefst dat militaire klanten overstappen naar Starshield.

Starshield is ontworpen voor de Amerikaanse overheid. Het heeft meer beveiligingsmogelijkheden dan Starlink en is duurder. Het Britse ministerie van Defensie is begin dit jaar begonnen met het overzetten van operationele militaire communicatie naar Starshield, zeggen Reuters' bronnen. Britse militairen gebruiken Starlink nog wel om bijvoorbeeld te bellen met familie.

De Nederlandse krijgsmacht heeft ook een aantal Starlink-terminals.