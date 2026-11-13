De geanimeerde popgroep HUNTR/X staat 8 en 9 september in de Ziggo Dome als onderdeel van de KPop Demon Hunters Golden World Tour. Dat heeft Netflix vrijdag bekendgemaakt. De Amsterdamse concertzaal meldt dat de kaarten op 20 november in de verkoop gaan.

De Netflix-hitfilm KPop Demon Hunters gaat over een fictieve K-popgroep. Volgens de Ziggo Dome komen "de geanimeerde personages Rumi, Mira en Zoey van HUNTR/X tot leven dankzij innovatieve podiumtechnieken". Met nummers uit de film, choreografieën en spectaculaire stunts worden fans meegenomen in de wereld van KPop Demon Hunters.

KPop Demon Hunters kwam vorig jaar juni uit. De animatiefilm over een fictieve K-popgroep groeide uit tot de meest bekeken titel op Netflix ooit en won een Oscar voor beste animatiefilm. Een vervolg op de film is al bevestigd.