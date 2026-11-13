DEN HAAG (ANP) - Maurice Steijn keert terug in Den Haag als hoofdtrainer van ADO. Dat meldt de Eredivisieclub. Steijn heeft een contract getekend tot medio 2028.

Steijn is de opvolger van de op 2 november ontslagen Robin Peter. De Duitser, die met ADO kampioen werd in de eerste divisie en daarmee promotie naar de Eredivisie afdwong, moest plaatsmaken vanwege "de tegenvallende sportieve resultaten".

De 52-jarige Steijn werkte aan het begin van zijn trainerscarrière jarenlang bij ADO in verschillende rollen. Van 2011 tot en met 2014 was hij er hoofdtrainer. Later werkte hij onder meer voor VVV-Venlo, Sparta Rotterdam en was hij een paar maanden hoofdtrainer van Ajax. Afgelopen zomer kwam Steijns tweede periode bij Sparta ten einde nadat zijn contract was verlopen.

Jay Driessen

"Met Maurice halen we een ervaren hoofdtrainer in huis die de club als geen ander kent en begrijpt wat ADO Den Haag voor de stad en de supporters betekent", zegt Steven Gunn, technisch directeur van ADO. "Bij Sparta heeft hij al eerder bewezen een ploeg voor degradatie te kunnen behoeden en verder te laten groeien. Hij weet het uiterste uit zijn spelers te halen en we zien in zijn aanpak een goede basis om samen onze doelstelling van handhaving in de Eredivisie te realiseren."

ADO heeft Jay Driessen toegevoegd aan de technische staf. De 57-jarige Driessen, die eerder werkte bij onder meer VVV-Venlo en Sparta Rotterdam, wordt net als Levi Schwiebbe assistent-trainer.