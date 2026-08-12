EJAE, de zangeres achter de fictieve meidengroep HUNTR/X uit de animatiefilm KPop Demon Hunters, raakte tijdens haar optreden bij de BAFTA's afgeleid door Leonardo DiCaprio. Dat vertelt de Koreaanse artiest in een interview met The Times. EJAE zong samen met Audrey Nuna en Rei Ami bij de prijsuitreiking het nummer Born To Be.

"De BAFTA's achtervolgen me," blikt de K-popster terug. Tijdens de uitreiking in februari zat DiCaprio op de eerste rij. "Ik maakte fouten", laat ze weten in het gesprek met de krant. "Ik kraakte een beetje bij de hoge noten. Leonardo DiCaprio zat recht voor me en hij glimlachte niet."

EJAE zei dat de aanwezigheid van de acteur haar nerveus maakte. "Het was al zenuwslopend genoeg om voor al die beroemdheden te staan, en dan kijk ik op en kruis ik de blik met Leonardo DiCaprio? Kom op zeg."

De Netflix-animatiefilm KPop Demon Hunters is de best bekeken titel op Netflix ooit. De film kwam vanwege het gebrek aan een bioscooprelease niet in aanmerking voor een nominatie bij de Britse filmprijzen, maar won een maand later de Oscar voor beste animatiefilm.