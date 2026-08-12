Netflix heeft woensdag de eerste beelden van de nieuwe thriller Animals gedeeld. De film, geregisseerd door Ben Affleck, gaat over de ontvoering van de zoon van een burgemeesterskandidaat in Los Angeles en is vanaf 9 oktober op de streamingdienst te zien.

Na de ontvoering van hun zoon "raken een burgemeesterskandidaat uit Los Angeles en zijn vrouw verstrikt in een web van leugens en bedrog", aldus de omschrijving van de film. Terwijl ze wanhopig proberen het losgeld voor hun zoon bij elkaar te krijgen, komen ze gedwongen voor keuzes te staan die hun leven voorgoed kunnen veranderen.

Regisseur Affleck speelt zelf ook een van de hoofdrollen van de thriller en is bovendien een van de schrijvers en producenten van de film. Verder spelen onder anderen Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald, Jacob Estrada, Luis Gerardo Méndez en Steven Yeun mee in Animals.