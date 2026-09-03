Martijn Krabbé vindt het "heel leuk" dat hij als voice-over verbonden blijft aan het programma Race Across the World, vertelt hij in gesprek met RTL Boulevard. Krabbé presenteerde het eerste seizoen van het programma.

"Race Across the World komt terug en deze keer alleen met mijn voice-over", vertelt de presentator. "De vorige keer mocht ik de hele wereld over reizen maar dat kan nu helaas niet meer." Krabbé maakte begin 2025 bekend ongeneeslijk ziek te zijn. "Ik vind het wel echt heel leuk om hier nog aan verbonden te zijn", aldus de presentator.

"Het is heel prettig want ik zit gewoon in de studio beneden en daar zit ik eigenlijk ook veel liever, want die reis zou ik niet meer kunnen en ik zou het ook niet meer willen", aldus Krabbé.