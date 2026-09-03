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Kerkklokken luiden uur lang na uitvaart van koning Harald

03 sep , 15:17Koningshuis
anp030926136 1
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Op de dag van de uitvaart van koning Harald luiden de kerkklokken in het hele land. Dat laat de Noorse kerk weten aan persbureau NTB. De klokken luiden een heel uur wanneer de besloten ceremonie bij het graf in de slotkerk van Akershus op woensdag 9 september is afgelopen.
De uitvaart van Harald is vanaf 13.00 uur. Vlak voor aanvang luiden alle kerkklokken in het land ook al gezamenlijk drie keer, waarna een minuut stilte volgt ter nagedachtenis aan de koning. Om 13.01 uur wordt de stilte verbroken door drie nieuwe slagen. De publieke dienst vindt plaats in de Domkerk in Oslo.
De klokken luidden ook al een uur lang op vrijdag, de dag waarop koning Harald overleed.
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