Krantenuitgevers hebben jaren van gestage omzetgroei omdat steeds meer lezers bereid zijn te betalen voor nieuws. Economen van ABN AMRO voorspellen dat de inkomsten uit krantenabonnementen de komende twee jaar blijven groeien tot 300 miljoen. Het gaat dan vooral om digitale abonnementen.

Vorig jaar behaalden dagbladuitgevers in Nederland samen een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro, 2 procent meer dan een jaar eerder. Het was het zesde jaar van groei sinds de dagbladenomzet in 2019 een dieptepunt bereikte. De stijging van de inkomsten kwam voor rekening van betalende lezers op de digitale markt, van wie de uitgaven 13 procent stegen tot 224 miljoen. Advertenties leverden minder op.

Bij de groei van digitale abonnementen helpen podcasts van dagbladuitgevers, stelt de bank. Van alle genres hebben nieuwspodcasts namelijk het grootste bereik en via die weg kunnen krantenuitgevers nieuwe doelgroepen bereiken.

Kunstmatige intelligentie

Artikelen achter de betaalmuur zijn uitgegroeid tot veruit de belangrijkste inkomstenbron voor krantenuitgevers. Betalende lezers waren vorig jaar goed voor ruim 80 procent van de omzet. In 2005 was dat nog ongeveer de helft, terwijl adverteerders goed waren voor de andere helft van de omzet. Bij deze verschuiving speelt mee dat grote techbedrijven als Google en Meta een flink deel van de markt voor advertenties hebben opgeslokt.

Een nieuwe digitale omwenteling, de opkomst van kunstmatige intelligentie, kan volgens ABN AMRO een nieuw gevaar zijn voor nieuwsmedia. Techbedrijven als Google tonen in zoekmachines bijvoorbeeld door AI-gegenereerde antwoorden op allerlei vragen, ook over de actualiteit. Die samenvattingen kunnen ertoe leiden dat lezers denken al voldoende informatie over nieuws te krijgen en niet doorklikken naar krantensites.

AI biedt krantenuitgevers volgens de bank ook nieuwe mogelijkheden. Zo bieden media als The Economist en Financial Times ook AI-tools aan om archieven met artikelen mee door te zoeken.