Talpa noemt het winnen van de Gouden Televizier-Ring voor De Bondgenoten "een fantastische bekroning". Dat laat een woordvoerder van de zendergroep weten.

"Dat juist het Nederlandse publiek het programma deze prijs geeft, maakt het extra bijzonder. Iedere dag leeft een grote en trouwe groep kijkers mee met alles wat er in de loods gebeurt en volgt onze soap met echte mensen en echte emoties op de voet", aldus Talpa. "Deze Ring is dan ook een prachtig compliment voor iedereen die voor en achter de schermen iedere dag met zoveel inzet aan De Bondgenoten werkt."

Het is pas de vierde keer dat een programma van SBS6 de felbegeerde Ring heeft gewonnen. Hart in Aktie was in 2003 de eerste. Daarna volgden Chateau Meiland in 2019 en vorig jaar Vandaag Inside.