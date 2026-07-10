Kris Kross Amsterdam: ik wilde niet meer met Yuki werken

De mannen van Kris Kross Amsterdam hebben voor het eerst uitgebreid verteld over het vertrek van voormalig groepslid Yuki Kempees. In de Qmusic Top 40 Podcast zeggen Jordy en Sander dat de onderlinge spanningen al langer speelden voordat Kempees in januari besloot te stoppen.

"Het begon roerig. We hadden kleine conflictjes en negeerden elkaar", vertelt het duo. Volgens hen stond Kempees op een dag onverwacht voor de deur. "Hij kwam binnen en zei: 'Ik stop ermee, man.'"

Jordy zegt dat hij Kempees daarvoor al uit de hoogtepunten op het Instagram-account van Kris Kross Amsterdam had verwijderd. "Ik wilde op een gegeven moment gewoon niet meer met hem werken", zegt hij. Volgens de twee ontstonden de spanningen onder meer doordat Kempees zich op een solocarrière wilde richten. "We hebben daar heel veel gezeik mee gehad, want dat kwam Kris Kross Amsterdam niet ten goede."

Rock-'n-roll

De dj's blikken ook terug op het begin van hun samenwerking. Volgens hen haalden zij Kempees in 2015 "uit een barretje", waar hij cocktails maakte. "Hij kon op de Kris Kross-trein stappen met zes shows per week", zegt Jordy. In de beginjaren was Kempees naast MC ook chauffeur en tourmanager. "Hij zei overal ja op. We werden echt beste matties."

Ook reageren Jordy en Sander op de video van een interview met RTL Boulevard die vorig jaar viral ging, omdat kijkers dachten dat de twee onder invloed waren. Volgens hen klopte dat beeld niet. "Wij werden afgeschilderd als rock-'n-roll. Nou, als iemand rock-'n-roll is, is het Yuki", zegt Jordy.

Yuki Kempees schuift niet aan in de podcast en reageert daarin niet op de uitspraken van zijn voormalige groepsgenoten.