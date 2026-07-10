LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Ellie Goulding treedt op in rust van WK-duel Engeland-Noorwegen

10 jul , 15:57Entertainment
anp100726175 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
Ellie Goulding verzorgt zaterdag het optreden in de rust van de WK-wedstrijd tussen Engeland en Noorwegen. Dat heeft de Britse zangeres bekendgemaakt via Instagram.
"Optreden tijdens Engeland tegen Noorwegen geeft me het gevoel dat echt alles mogelijk is", schrijft Goulding. "Ik weet nu al dat de jongens Engeland trots zullen maken. It's coming home."
De kwartfinale wordt gespeeld in het Hard Rock Stadium in Miami Gardens in de Amerikaanse staat Florida.
De WK-finale op 19 juli krijgt eveneens een halftime-optreden. Eerder werd bekend dat onder anderen Madonna, BTS, Burna Boy en Justin Bieber daaraan meewerken.
loading

Loading