Kristallen Film voor documentaire Mama'ku

De documentaire Mama'ku - van Jakarta tot de Molukken is 10.000 keer bezocht in de bioscoop. Daarmee heeft de film van regisseur Sven Peetoom een Kristallen Film-status behaald, meldt initiatiefnemer het Nederlands Film Festival (NFF) woensdag.

In de documentaire reist danseres Cheroney Pelupessy voor het eerst samen met haar moeder Laura naar Indonesië. Daar zoeken ze naar "het verzwegen verleden van migratie, huiselijk geweld en trauma dat al generaties lang wordt doorgegeven".

Peetoom, Pelupessy en producent Gi Au-Yeung namen de prijs in ontvangst bij het Moluks monument in Amsterdam. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires en korte films die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken. Het is volgens het NFF de zevende keer dit jaar dat de prijs werd uitgereikt.