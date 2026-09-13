Kristel Verbeke: geen 'muzikaal ei' meer te leggen

Kristel Verbeke verwacht na de reünie van K3 Originals niet meer als zangeres op het podium te staan. "Ik heb op muzikaal vlak geen ei meer te leggen", zegt de 50-jarige Vlaamse in een interview met De Zondag.

"Ik heb met K3 de top gezien in de Lage Landen", zegt Verbeke. Hoewel ze optreden "heerlijk" vindt, had ze voor de reünieconcerten tien jaar lang niet opgetreden en miste ze dat naar eigen zeggen niet. "Ik ga het ook nu niet missen."

Verbeke kijkt wel met veel plezier terug op de hereniging met Karen Damen en Kathleen Aerts. "Het voelde aan als thuiskomen bij Karen en Kathleen na tien jaar afwezigheid." De reeks was volgens haar echter nadrukkelijk eenmalig. "Misschien is het daarom dat ik er zo van genoten heb."

K3 Originals trok met de reünieconcerten volgens HLN in totaal 800.000 bezoekers naar shows in Antwerpen en Rotterdam. Verbeke richt zich nu op haar andere werkzaamheden, waaronder haar werk als presentatrice.