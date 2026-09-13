Felipe is zondag aanwezig bij de Formule 1-race in Madrid. De Spaanse koning is samen met zijn dochters Leonor en Sofía afgereisd naar het nieuwe circuit in Madrid, de Madring. Daar vindt de Grote Prijs van Spanje voor het eerst plaats.

Felipe was al eerder in het jaar aanwezig bij het wereldkampioenschap in de Formule E. De race voor elektrische auto's werd toen voor het eerst gehouden op het Circuito del Jarama in San Sebastián, ruim 30 kilometer ten noorden van Madrid. Felipe reikte daar de beker uit aan de winnaar, de Portugees António Félix da Costa.

Felipe, Leonor en Sofía zien Max Verstappen starten vanaf de derde plek.