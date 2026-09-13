LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Felipe met dochters Leonor en Sofía bij Formule 1-race in Madrid

13 sep , 14:06Koningshuis
anp130926081 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
Felipe is zondag aanwezig bij de Formule 1-race in Madrid. De Spaanse koning is samen met zijn dochters Leonor en Sofía afgereisd naar het nieuwe circuit in Madrid, de Madring. Daar vindt de Grote Prijs van Spanje voor het eerst plaats.
Felipe was al eerder in het jaar aanwezig bij het wereldkampioenschap in de Formule E. De race voor elektrische auto's werd toen voor het eerst gehouden op het Circuito del Jarama in San Sebastián, ruim 30 kilometer ten noorden van Madrid. Felipe reikte daar de beker uit aan de winnaar, de Portugees António Félix da Costa.
Felipe, Leonor en Sofía zien Max Verstappen starten vanaf de derde plek.
loading

Loading