Kristel Verbeke maakt televisieprogramma over 'moedige vrouwen'

Voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke is binnenkort te zien in het nieuwe televisieprogramma Kristel, waarin ze spreekt met "moedige vrouwen". Dat heeft de Belgische presentatrice dinsdag zelf bekendgemaakt op Instagram. Volgens Verbeke hoorde zij van de vrouwen die meedoen "verhalen die raken, die binnenkomen". De serie is vanaf woensdag 2 september te zien op VRT 1.

"De afgelopen maanden mocht ik luisteren naar sterke verhalen van moedige vrouwen", deelt Verbeke, die haar nieuwe programma graag zelf wilde aankondigen. "Vrouwen die heel open en eerlijk vertellen over wat ze hebben meegemaakt, over de keuzes die ze maakten, over wat hen gevormd heeft en over de momenten waarop het leven soms heel anders loopt dan je had gedacht." Ze vertelt dat ze vooral met moeders in gesprek ging. "Sekswerkende mama's, dakloze mama's, kermismama's en zoveel meer."

Verbeke maakte samen met Karen Damen en Kathleen Aerts, die later werd vervangen door Josje Huisman, jarenlang deel uit van de meidengroep K3. Na hun afscheid in 2016 kwam daar een nieuwe K3-generatie voor in de plaats. Het afgelopen jaar was de originele formatie nog wel te zien met een reeks succesvolle reünieconcerten, die zowel in België als in Nederland plaatsvonden.