Letschert bezorgd dat media zich bedreigd voelen in persvrijheid

Mediaminister Rianne Letschert maakt zich zorgen over de vrees van hoofdredacteuren dat de persvrijheid wordt ingeperkt. De hoofdredacteuren uitten dinsdag hun zorgen nadat bekend werd dat meerdere kranten boetes hebben gekregen voor hun berichtgeving over Ozempic. Toch is het nu in eerste instantie aan de rechter om hier uitspraak over te doen, zei de D66-minister.

"Het feit dat zoveel hoofdredacteuren hier alarm over slaan, is een zorg. Zij voelen zich bedreigd in hun persvrijheid", aldus Letschert. "Maar de rechter moet uiteindelijk het oordeel vellen over de boetes. Het is nu niet aan mij om daar wat over te zeggen."

Het Financieele Dagblad schreef dinsdag over boetes die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had uitgedeeld aan diverse kranten, waaronder de Volkskrant en het AD. De kranten zouden volgens de inspectie in berichtgeving reclame hebben gemaakt voor het middel. Uitgeverij DPG Media heeft bekendgemaakt in beroep te gaan tegen de boetes.

Ook zorgminister Sophie Hermans (VVD) weigert duidelijk een oordeel uit te spreken over de zaak. "We hebben een onafhankelijke inspectie in Nederland. Die heeft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om op te treden. Dus daar treed ik niet in." Ze wil alleen "in algemene zin" zeggen dat ze volksgezondheid belangrijk vindt en persvrijheid een "ongelofelijk groot goed". En die twee zaken moeten met elkaar "in balans en evenwicht" zijn.