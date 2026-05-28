Kritiek op mogelijke AI-presentatrice Kids Top 20

Het programma Kids Top 20 maakt een doorstart op TikTok, maar de presentatrice van het format krijgt veel kritiek op sociale media. Veel kijkers twijfelen namelijk of de presentatrice, genaamd Jess, wel echt bestaat.

Volgens kijkers gaat het om een AI-creatie. De producent van het programma, CTM TV, wil dit desgevraagd echter niet bevestigen. "Daar kan ik geen uitspraken over doen", laat een woordvoerder van het productiebedrijf weten. Wel geeft ze aan op de hoogte te zijn van de kritiek die het filmpje heeft losgemaakt. "We gaan de komende dagen kijken wat erover wordt gezegd en dan gaan we het evalueren." Ook laat ze weten dat het bedrijf "iets aan het uitproberen is".

Op Instagram reageren verschillende oud-presentatoren verbaasd op het filmpje. "Is dit nou AI?", vraagt Stephanie van Eer zich af. Monique Smit schrijft: "AI? Wat jammer..." en Matheu Hinzen reageert met een lachende emoji. Ook musicalster Soy Kroon uit kritiek op de presentatrice. "Geef een jong, ECHT, nieuw talent een kans ipv AI."

Kids Top 20, dat jarenlang onderdeel was van AVROTROS, kondigde afgelopen november na 22 jaar aan van de buis te gaan door bezuinigingen bij de NPO. De AVROTROS wil over het mogelijke gebruik van AI "geen uitspraken" doen. "AVROTROS is geen onderdeel van deze nieuwe vorm en koers van het programma", aldus een woordvoerder.