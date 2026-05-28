Noorse koning niet bezorgd over toekomst monarchie

Koning Harald van Noorwegen heeft veel vertrouwen in zijn opvolgers, kroonprins Haakon en prinses Ingrid Alexandra. Dat zei de Noorse koning nadat hem donderdag werd gevraagd of hij zich zorgen maakte over de toekomst van de monarchie.

"Met mijn opvolgers, zowel de kroonprins als prinses Ingrid Alexandra, denk ik niet dat u veel te vrezen hebt", antwoordde de 89-jarige Harald.

Het Noorse koningshuis kende de afgelopen jaren een onrustige periode. Zo was er de rechtszaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit. De kroonprinses zelf lag ook onder vuur door haar banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook kampten verschillende leden van de koninklijke familie met gezondheidsproblemen.

In een recente peiling kwam naar voren dat bijna een op de drie Noren vindt dat de monarchie na de dood van koning Harald afgeschaft moet worden. Op de vraag wat Harald denkt als de monarchie op een dag wordt afgeschaft, was hij helder: "Dan ben ik hier niet meer".