KRO-NCRV: Maarten Spanjer heeft veel betekend voor de omroep

KRO-NCRV heeft zaterdag met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Maarten Spanjer. Dat laat de omroep weten in een verklaring aan het ANP. De acteur en schrijver was onder meer te zien in de televisieprogramma's Taxi en Spanjer.

Volgens de omroep heeft Spanjer met zijn programma's veel betekend. "Hij wist mensen op een bijzondere manier aan het praten te krijgen en maakte televisie die mensen raakte", aldus KRO-NCRV. "We wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte met dit verlies."

Spanjer ging in 1993 voor het eerst vermomd als taxichauffeur in gesprek met passagiers voor het programma Taxi. De serie groeide uit tot een succes en won in 1995 de Europese televisieprijs Rose d'Or. Ook was Spanjer bij de omroep te zien in het programma Uit de school geklapt en de serie Toen was geluk heel gewoon.

Spanjer overleed zaterdag op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Naast zijn werk als acteur bouwde hij een carrière op als schrijver. Zo bracht hij vanaf 1986 meerdere boeken uit, waaronder Eigen schuld, Moedeloos voorwaarts, Maarten maakt vrienden en Geluk is een herinnering.