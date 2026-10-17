Mourinho: als ik Vinícius was, zou ik Spanje hebben verlaten

MADRID (ANP/RTR) - Coach José Mourinho van Real Madrid heeft diep respect voor Vinícius Júnior, de Braziliaanse sterspeler die in Spanje vaak mikpunt is van racistische beledigingen.

"Als ik in zijn schoenen stond, was ik hier waarschijnlijk niet meer geweest. Dan was ik vertrokken naar een ander land, een andere competitie. Een plek met clubs en stadions die hem respecteren", zei de Portugees op een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Sevilla.

"Hij is een fantastische jongen met wie je makkelijk een goede band kunt opbouwen. Ik heb diep respect voor hem dat hij hier overleeft en altijd maar blijft lachen. Niemand kan hem zijn levensvreugde afnemen."

Mourinho kan overigens geen beroep doen op Vinícius, want de aanvaller zit een schorsing van vier wedstrijden uit voor het aan de haren trekken van een tegenstander in de afgelopen thuiswedstrijd tegen Villarreal. "Vier wedstrijden schorsing valt me nog mee, want er zijn van die onzichtbare figuren in de tuchtcommissie van de Spaanse bond die hem vast nog zwaarder hadden willen straffen", betoogde de coach.