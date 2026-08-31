KRO-NCRV: Tanja Koen was meer dan een omroepster

Tanja Koen was voor de NCRV een gezicht dat de omroep mede heeft vormgegeven. Dat laat directievoorzitter Arie Koornneef weten in een reactie op het overlijden van de eerste televisieomroepster van de omroep. "Met het overlijden van Tanja Koen nemen we afscheid van een van de laatste vertegenwoordigers van de generatie die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen", aldus Koornneef.

De omroep maakte maandag op verzoek van de familie bekend dat de oud-omroepster en presentatrice een week geleden overleed. "Voor de NCRV was zij veel meer dan een omroepster: zij was een van de gezichten die onze omroep mede vormgaven en dicht bij het publiek brachten. Ze kwam letterlijk bij miljoenen Nederlanders in de huiskamer", gaat de directievoorzitter verder. "We zijn haar daar zeer dankbaar voor. Wij wensen haar familie, vrienden en naasten veel sterkte en kracht toe bij dit grote verlies."

Koen begon vlak na de Tweede Wereldoorlog als radio-omroepster. In 1951 stond ze bij de start van de Nederlandse televisie als een van de eerste vijf omroepsters. Ook presenteerde ze programma's als Zaterdagavond show, Van grote naar kleine k, Stedenspel, Dier en Vriend, Van Nature, en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien.