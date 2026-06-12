De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau AFP, dat zich baseert op informatie van de agent van de artiest.

In een verklaring staat dat Hockney "vredig thuis is overleden" in Londen, een maand voordat hij 89 zou worden. Onduidelijk is nog wat de doodsoorzaak is.

Hockney wordt gezien als een van de meest gevierde artiesten van de 20e en 21e eeuw. De afgelopen jaren leverden zijn werken Nichols Canyon, Henry Geldzahler and Christopher Scott en The Splash op veilingen tientallen miljoenen op. In 2018 werd zijn Portrait of an Artist geveild in New York voor een recordbedrag van meer dan 90 miljoen dollar.