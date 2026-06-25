Kunstenaar Otobong Nkanga krijgt Sikkens Prize 2026

De gerenommeerde Nigeriaans-Belgische kunstenaar Otobong Nkanga ontvangt dit jaar de Sikkens Prize 2026. De Nederlandse prijs voor baanbrekend werk op het gebied van kleurgebruik bestaat uit een bedrag van 75.000 euro. Nkanga krijgt daarnaast een tentoonstelling in het museum Singer Laren. Ze ontvangt de prijs op 26 oktober.

Beeldend kunstenaar Nkanga staat bekend om haar sculpturen, tekeningen en live performances, met name over de relatie tussen de mens, de aarde en grondstoffen. Nkanga had solotentoonstellingen in onder meer MAM in Parijs, Museum of Contemporary Art in Chicago en MoMA in New York. Ook was ze dit jaar betrokken bij de Biennale van Venetië.

De Sikkens Prize wordt elke twee jaar uitgereikt. De prijs werd voor het eerst toegekend in 1959 aan architect en ontwerper Gerrit Rietveld en ging in 2024 naar de Zwitserse kunstenaar Pipilotti Rist. Tot andere prijswinnaars behoren onder meer architecten David Chipperfield en Le Corbusier en tuinarchitect Piet Oudolf, ontwerper van onder andere de beeldentuin van Singer Laren en de High Line in New York.