EU keert eerste 3,2 miljard euro van lening uit aan Oekraïne

GDAŃSK (ANP) - De EU maakt donderdag het eerste deel van de lening van 90 miljard aan Oekraïne over. Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een conferentie over het herstel van Oekraïne in het Poolse Gdańsk. Het gaat om het al eerder aangekondigde bedrag van 3,2 miljard.

De eerder aangekondigde 6 miljard voor drones zal in de komende dagen worden overgemaakt, zei ze. Over de Oekraïense wederopbouw zei ze dat de EU "niet alleen Oekraïne wil helpen versterken, maar ook wil helpen groeien en bloeien als een vrij en Europees land".

Van de lening van 90 miljard is 60 miljard euro bestemd voor de aankoop van defensiematerieel en 30 miljard euro voor begrotingssteun.

Von der Leyen is samen met de voorzitter van de EU-leiders António Costa en de Poolse premier Donald Tusk in Gdańsk. Grote afwezige is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die is er niet vanwege een diplomatieke rel met de Poolse president Karol Nawrocki over een in Polen omstreden Oekraïense legereenheid.