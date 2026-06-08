Het Kunstmuseum Den Haag en het Museum of Modern Art (MoMA) in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste Mondriaan-werken aan elkaar uit. Dat betekent dat de Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie naast elkaar te zien zullen zijn. Eerst in het MoMA en daarna in het Kunstmuseum.

Het museum in Den Haag laat weten dat de Victory Boogie Woogie (1942-44) voor deze tentoonstelling "bij hoge uitzondering" naar New York gaat. Daar is het werk van maart tot en met juli volgend jaar te zien. Daarna gaat het schilderij samen met MoMA's Broadway Boogie Woogie (1942-43) naar Den Haag, waar ze vanaf september 2027 tot begin 2028 te zien zullen zijn.

Het Kunstmuseum laat weten dat de twee schilderijen van Piet Mondriaan voor het eerst in ruim tachtig jaar weer in Nederland bij elkaar komen. "Het herenigen van Mondriaans laatste meesterwerken is een uniek moment voor Nederland", zegt directeur Margriet Schavemaker.