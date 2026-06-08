Koning Frederik en koningin Mary hebben de koninklijke paarden van het Deense hof maandag naar hun vakantieadres gebracht. De dieren brengen de zomer door in de weiden van Midtsjælland.

Het Deense hof heeft op Instagram foto's gedeeld van de verplaatsing. Te zien is hoe de witte paarden door de weide rennen, onder toeziend oog van een breedlachende koning en koningin.

De paarden staan normaal gesproken in de koninklijke stallen van paleis Christiansborg. De dieren worden volgens het hof ingezet tijdens "officiële gelegenheden zoals staatsbezoeken, nieuwjaarsrecepties en andere ceremoniële evenementen", is te lezen in het bericht.