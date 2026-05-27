Kwart van boekenlijst is thriller, Twan Huys stijgt door

Een kwart van de Bestseller 60, de wekelijkse lijst met bestverkochte boeken in Nederland, bestaat deze week uit spannende boeken. Dat heeft boekenkoepel CPNB woensdag bekendgemaakt. De thriller Onderstroom van Suzanne Vermeer is met een vierde plek in de lijst de hoogst genoteerde in het genre. Schrijver Michael Berg staat zelfs met twee spannende boeken in de lijst: Terugkeer (plek 8) en Vergelding (plek 22).

Volgens een woordvoerder van CPNB is het "heel uniek" dat er zoveel titels van één genre in de lijst staan. Hij zegt dat dit onder meer het gevolg is van de Nationale Thriller Weken, waarin boekwinkels en bibliotheken spannende boeken meer onder de aandacht brengen. "Bovendien staat de zomer voor de deur. Op het strand en op de camping lezen mensen het liefst thrillers."

De snelste stijger van de week is Twan Huys, die met zijn boek Het droompad maar liefst 21 plekken is gestegen. Hij staat nu op de derde plek in de lijst. Op de eerste plek staat nog steeds Bert Nater, met zijn boek Aan het einde van de oorlog.